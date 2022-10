Trier-Pfalzel : Einbrecher scheitern an Geschäftstür

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier-Pfalzel Unbekannte haben laut Polizei versucht, in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Netto-Markt in Trier-Pfalzel einzubrechen. Die Täter hätten mit einem ausgehobenen Gullideckel die gläserne Eingangstür traktiert.