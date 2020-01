Fahrrad-Diebstahl? : Polizei findet E-Bike und sucht Besitzer

Trier Die Trierer Polizei hat ein unverschlossenes, hochwertiges E-Bike sichergestellt und sucht nun nach dem Besitzer.

(red) Das Rad stand in der Dasbachstraße, ein Passant hatte der Polizei den Fund am Samstag gemeldet. „Aufgrund der Auffindesituation ist es möglich, dass das E-Bike zuvor gestohlen wurde“, begründet die Polizeiinspektion Trier, warum sie das Fahrrad an sich genommen hat. Bislang ist allerdings noch keine entsprechende Diebstahlmeldung bei der Polizei eingeganen.