Blaulicht : Polizei fixiert 19-Jährigen gewaltsam auf Autobahnparkplatz

Trier Die Polizei musste am Donnerstagmittag einen 19-Jährigen gewaltsam fixieren. Der Mann hatte vorher polizeiliche Maßnahmen gestört.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:15 Uhr, kam es an der Bundesstraße 51 in Richtung Trier, am Parkplatz an der Abfahrt der A 64 zu einem Polizeieinsatz, an dem auch zivile Einsatzkräfte beteiligt waren. Das teilt die Polizei mit.