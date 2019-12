Jugendliche Ausreißer : Mädchen büxen aus Jugendhilfeeinrichtung aus

Trier Aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Raum Trier sind am Wochenende drei Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren ausgerissen.

Zwei der Mädchen – eine 12- und eine 14-Jährige – griff die für den Bahnhofsbereich zuständige Bundespolizei in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr am Trierer Hauptbahnhof auf. Das dritte Mädchen, 15 Jahre alt, meldete sich am Samstagabend gegen 20 Uhr von selbst bei der Polizei.