Dreiste Betrugsmasche Schockanruf: Triererin lässt sich nicht hinters Licht führen - 18-Jähriger festgenommen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am vergangenen Freitag, 16. August, eine 56-Jährige aus Trier Opfer eines Schockanrufes. Die Täter behaupteten, dass die Tochter der Frau einen schweren Autounfall verursacht habe, bei dem eine junge Mutter getötet und ein Kind verletzt worden sei. Ein angeblicher Polizist und eine angebliche Staatsanwältin forderten dann eine sechsstellige Kaution für die Freilassung der Tochter aus der Untersuchungshaft. Die Frau, die sich zuvor über die gängigen Betrugsmaschen informiert hatte, erkannte den Schwindel sofort. Zusammen mit ihrem Mann wählte sie heimlich den Notruf und informierte die echte Polizei in Trier über den Betrugsversuch.