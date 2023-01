Festnahme : Nach Streit zwischen Sohn und Mutter: Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt – das SEK war schon auf dem Weg (Fotos)

Foto: Agentur SIKO 5 Bilder Polizeieinsatz in der Trierer Stresemannstraße

Update Trier Ein Streit zwischen einem Mann und seiner Mutter hat am Samstag einen Polizeieinsatz in Trier ausgelöst. Bevor Spezialkräfte die Situation in der Stresemannstraße klären mussten, konnte die Polizei den mutmaßlich bewaffneten Mann überwältigen. Nun gibt es weitere Erkenntnisse.

Am Sonntag, 15. Januar, wurde die Polizei Trier gegen ca. 10.15 Uhr in die Stresemannstraße gerufen. Dort war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrem 28-jährigen Sohn gekommen. Die Mutter wurde dabei laut Volksfreund-Informationen verletzt. Der Sohn befand sich anschließend alleine in der gemeinsamen Wohnung, laut ersten Polizeiangaben „möglicherweise mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand bewaffnet“.

Es bestand der Verdacht, der Mann befinde sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Gefahrenlage für ihn selbst konnte nicht ausgeschlossen werden. Das Wohnanwesen wurde daher umstellt und Spezialkräfte angefordert. Der Verantwortliche wurde jedoch von Kräften der Polizeiinspektion vor dem Eintreffen des SEK bei taktisch günstiger Gelegenheit unter Einsatz eines Tasers überwältigt. Durch den Taser erlitt der Verantwortliche lediglich eine leichte Schürfwunde.