Zeugen dringend gesucht Streit um Handtasche? Was ist im Parkhaus am Brüderkrankenhaus passiert?

Was dazu bekannt ist: Am Donnerstag, 4. Juli, kam es zwischen 14.20 Uhr und 14.30 Uhr im Parkhaus des Brüderkrankenhauses zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Es gab eine Rangelei, bei der die Beteiligten handgreiflich geworden sind. Dabei soll eine Tasche zu Boden gefallen sein. Der Inhalt wurde auf dem Boden verteilt; ein (vermutlich teures) Mobiltelefon beschädigt. Einer der beteiligten Männer war womöglich in Begleitung einer Frau. Die Polizei kann bisher keine Rückschlüsse auf die Hintergründe des Streits ziehen und sucht daher dringend nach Zeugen.