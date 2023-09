Zugestochen in Innenstadt und Nord Polizei verfolgt Reifenstecher durch Trier - Anwohner sollen Auto vor Fahrt kontrollieren

Die Polizeiinspektion Trier hat in der Nacht zum 14. September mehrere Informationen über eine verdächtige Person erhalten, die Reifen an verschiedenen Fahrzeugen in Trier-Nord/Innenstadt zersticht. Durch eine umfangreiche Fahndung konnte der Tatverdächtige in der Nordallee gefasst werden. Als er die Beamten sah, versuchte der 51-jährige Tatverdächtige zu flüchten, konnte aber nach einer längeren Verfolgungsjagd über das Außengelände des Brüderkrankenhauses durch die Polizisten festgenommen werden.