Diebstahl Porsche aus Tiefgarage in Trier-Nord gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen dunklen Porsche Carrera aus einer Tiefgarage in der Roonstraße in Trier-Nord gestohlen, meldet die Polizei. Gestohlen wurde der Wagen im Zeitraum zwischen Donnerstag 20 Uhr und Freitag 9 Uhr. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden.