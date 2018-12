Die Autofahrer erzählen unterschiedliche Versionen, nun sucht die Polizei Zeugen. red

Passiert ist der Unfall am Dienstag, 11. Dezember, gegen 8.20 Uhr: An der Einmündung der Dasbachstraße in die Loebstraße in Trier-Nord stießen die beiden Autos zusammen. Wie der Unfall passiert ist, ist unklar. „Die Unfallbeteiligten machen unterschiedliche Angaben zum Hergang“, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei vom Mittwochmorgen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 0651/9779-3200 melden.