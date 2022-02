Polizei : Protest gegen Corona-Maßnahmen in Trier: Mehrere Demonstrationen am Samstag

Protest gegen Corona-Maßnahmen in Trier: Mehrere Demonstrationen am Samstag

Trier Mehrere Hundert Personen haben am Samstag in Trier gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Die Polizei zeigt sich mit dem Ablauf der Veranstaltungen zufrieden.

Am Samstagmittag, 5. Februar, fanden in der Trierer Innenstadt drei angemeldete Kundgebungen statt. Die Einschätzung der Polizei zu den Veranstaltungen ist, dass sie zusammen mit der Versammlungsbehörde und dem Ordnungsamt der Stadt Trier für einen geordneten Ablauf sorgen konnte.

Am Samstag in Trier: Proteste gegen Corona-Maßnahmen und Gegendemo

Gegen 13 Uhr hatten sich rund 30 Personen in der Innenstadt eingefunden, um eine Petition gegen die geplante Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen im Briefkasten des Bürgerbüros der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin einzuwerfen. Die Demonstranten schlossen sich anschließend einer Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen an, die ab 14.20 Uhr auf dem nahen gelegenen Viehmarkplatz begann. In der Spitze hatten sich dort etwa 200 Menschen eingefunden, um verschiedenen Redebeiträgen zuzuhören.