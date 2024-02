An Rosenmontag Prügelei vor Trierer Gaststätte – 32-Jähriger taucht mit laufender Motorsäge auf

Während die Beamten den Sachverhalt zu einer Körperverletzung klärten, erschien der zuvor abwesende Geschädigte dieser Körperverletzung mit einer laufenden Motorsäge am Einsatzort. Zwei Polizisten forderten ihn unter Vorhalt der Dienstwaffe dazu auf, die Säge abzulegen. Dem kam der Betroffene unmittelbar nach. So konnten die Beamten „eine sich möglicherweise anbahnende Straftat“ verhindern, heißt es in einer Pressemitteilung.