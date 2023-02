Unfall am Bahnhof : Über die Fahrbahn geschleudert - Auto kollidiert in Trier mit Brückengeländer

Foto: dpa/Carsten Rehder

Trier-Quint Ein Auto ist Mittwochnacht in Trier-Quint bei einem Unfall gegen das Brückengeländer an den Gleisen gekracht. Was dort passiert ist und was laut Polizei die Ursache war.

Ein Ford Fiesta ist am Mittwoch, 1. Februar, gegen 2.30 Uhr, auf der Koblenzer Straße in Trier-Quint unterwegs gewesen. In Richtung Trier-Ehrang kam das Auto in einer Linkskurve gegen den hohen Bordstein neben der Fahrbahn. Dann wurde das Fahrzeug quer über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Geländer der Brücke, die über die Gleise der Bahnstrecke, Höhe des Bahnhofs Trier-Quint, führt. Das wurde dabei Brückengeländer beschädigt, hielt der Kollision jedoch stand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.