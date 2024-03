In der Taubenbergstraße Feuer auf Terrasse in Trier-Quint

In der Taubenbergstraße in Trier-Quint ist am Donnerstagabend, 28. März, ein Wohnungsbrand gemeldet worden. Wie die Feuerwehr in der Erstmeldung zum Einsatz berichtet, handelte es sich um ein Feuer auf einer Terrasse. Personen sind laut der Mitteilung nicht betroffen. Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins und zwei sowie der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen, insgesamt etwa 20 Einsatzkräfte. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.