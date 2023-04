Körperverletzung Randalierer greift Mann in Treviris-Passage an

Der 38-Jährige hat sich laut Polizei am Donnerstag gegen 19:30 Uhr an den Mülleimern in der Trierer Treviris-Passage zu schaffen gemacht und diese gewaltsam abgetreten. Als ein Mann den betrunkenen Randalierer aufforderte, damit aufzuhören, griff dieser den Mann an und schlug auf ihn ein. Beim Eintreffen der Polizei waren beide Männer bereits verschwunden, der 38-Jährige konnte jedoch in der Nähe von der Polizei gefasst werden. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der betrunkene Randalierer in Gewahrsam genommen. Die Polizei Trier sucht jedoch nach dem zweiten Mann, welcher von dem 38-Jährigen angegriffen wurde.