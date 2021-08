Fahndung : Nach Raser-Unfall in Trier: Polizei sucht jetzt europaweit nach Pawel Czapla

Nach Raser-Unfall in Trier: Polizei sucht jetzt europaweit nach Pawel Czapla

Pawel Czapla wird nach einem Raser-Unfall in der Trierer Ostallee von der Polizei gesucht. Foto: Polizei

Trier Ein Fußgänger wurde lebensgefährlich verletzt, als sich zwei Autos in der Trierer Ostallee ein Rennen geliefert haben. Einer der Fahrer wird noch gesucht - jetzt per Fahndung. Hier sind die Details:

Ein schwarzer Audi A6 hat am Samstag, 31. Juli, gegen 21.25 Uhr, in der Trierer Innenstadt einen jungen Mann erfasst, der als Fußgänger die zweispurige Ostallee überquerte. Das Opfer wurde dabei vermutlich lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des Audis wird nun mit europäischem Haftbefehl gesucht.

Raser-Unfall in der Trierer Ostallee: Vermutlich fand illegales Autorennen statt

Nach den bisherigen Ermittlungen der eingerichteten Sonderkommission besteht der Verdacht, dass der schwarze Audi A6 die Ostallee mit stark überhöhter Geschwindigkeit befuhr, nachdem es unmittelbar zuvor zu sogenanntem "Poserverhalten" mit einem weißen VW Golf VII GTI gekommen war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Tatort Trierer Ostallee - Polizei stellt Raser-Unfall in der Dämmerung nach

Beide Fahrzeuge entfernten sich von der der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am Audi A6 waren vermutlich französische Ausfuhr-/Kurzzeitkennzeichen angebracht. Das Tatfahrzeug konnte am Morgen des 1. August versteckt an einem abgelegenen Ort innerhalb der Stadt Trier sichergestellt werden. Im Zuge des Strafverfahrens wurde auch der Golf GTI sichergestellt.