Kriminalität : Raub in Trier-West - Gruppe greift Passanten an - Mehrere Menschen verletzt

Raub in Trier-West - Gruppe greift Passanten an - Mehrere Menschen verletzt

Trier Mehrere Geschädigte, die zusammen unterwegs waren, sind laut Polizei in Trier-West von einer Gruppe angegriffen und beraubt worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Was bisher über den Angriff bekannt ist:

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag, 21. August, gegen 3.35 Uhr einen Mann an der Bahnüberführung beraubt und mehrere Menschen in der Eurener Straße in Trier-West verletzt.