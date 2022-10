Trier : Raub bei der Allerheiligenmesse – Anfeindungen gegen Polizei bei der Festnahme

Trier Kurz nach dem Raub einer Handtasche wurde eine Tatverdächtige gefasst. Einige Anwesende waren damit offenbar nicht einverstanden. So schildert die Polizei den Vorfall.

Am Montag, 31. Oktober, kam es um kurz nach 17.00 Uhr am Rande der Allerheiligenmesse in der gegenüberliegenden Antoniusstraße zu einer Auseinandersetzung zweier Gruppen Jugendlicher. Dabei wurde einer Geschädigten die Handtasche geraubt.