Kriminalität : Raubüberfall auf Frau (47) in Trier: Die Täter klingelten bei ihr an der Tür

Raubüberfall auf Frau (47) in Trier: Die Täter klingelten bei ihr an der Tür

Trier In Trier ist eine Frau in ihrem Appartement überfallen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht jetzt mit einer Täterbeschreibung nach zwei Männern.

Eine 47-jährige Frau ist am vergangenen Sonntagabend, 24. April, in einer Wohnung in einem Appartementhaus in der Olewiger Straße von bisher unbekannten Männern überfallen und beraubt worden.