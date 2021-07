Blaulicht : Wieder Reifen in Trier zerstochen – Polizei sucht nach Verdächtigem

Wieder Reifen in Trier zerstochen – Polizei sucht nach Verdächtigem

Wieder sind in Trier die Reifen von Autos zerstochen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den gleichen Täter handelt, der bereits vor einer Woche zugestochen hatte.

Nachdem bereits am Dienstag, 6. Juli, in Trier-Euren mehrere geparkte PKW durch Reifenstechen beschädigt worden waren, erlitten vier weitere Autobesitzer in den Stadtteilen Euren sowie Matthias ein gleiches Schicksal. Das teilt die Polizei mit.