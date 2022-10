Blaulicht : Schlägereien am Wochenende in Trier – Polizisten, Rettungskräfte und Taxifahrer angegriffen

Schlägereien am Wochenende in Trier – Polizisten, Rettungskräfte und Taxifahrer angegriffen

Mehrere Schlägereien haben am Wochenende die Trierer Polizei in Atem gehalten. Unter anderem wurde die Besatzung eines Rettungswagens angegriffen. Wo genau es Ärger gab.

Eine Stunde später wurden Beamte bei einer Rangelei vor einem Tanzlokal in der Trierer Innenstadt verletzt. Ein Betrunkener verletzte dabei einen Polizisten so stark, dass dieser seinen Dienst abbrechen musste.

Auch am Hubert-Neuerburg-Platz in Trier-Süd kam es am Sonntagmorgen zu einer Schlägerei, bei der eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Als die Polizei eintraf schlug ein Betrunkener mit einem Backstein, den er in eine Tüte gewickelt hatte, mehrmals gegen die Frontscheibe des Polizeiautos. Der Betrunkene wurde überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Beamten blieben unverletzt, am Wagen entstanden jedoch mehrere tausend Euro Schaden.