Unfall : Auto gegen Hauswand in Trier: Rettungskräfte im Einsatz wegen Vorfall bei Garagen-Ausfahrt (Fotos)

Auto gegen Hauswand in Trier: Rettungskräfte im Einsatz wegen Vorfall bei Garagen-Ausfahrt (Fotos)

Trier Noch ist nicht geklärt, warum das Auto in ein Gebäude gekracht ist. Um die Fahrerin anschließend zu befreien, war die Hilfe der Feuerwehr erforderlich.

In Trier-Euren hat sich am Donnerstag, den 30. Juni, vormittags ein Unfall ereignet. In der Schweringstraße musste die Feuerwehr dabei helfen, eine Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Die Straße wurde während des Einsatzes gesperrt.