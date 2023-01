Autofahrer unter Drogen : Sprengstoffverdacht und Waffen im Auto: Polizei sperrt Ruwerer Straße (Update)

Trier-Ruwer Die Polizei hat am Donnerstagabend die Ruwerer Straße für mehrere Stunden gesperrt, nachdem bei einem Autofahrer Waffen gefunden worden waren. Außerdem fanden die Beamten verdächtige Gegenstände und zogen Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts hinzu.

Nach Angaben der Schweicher Polizei vom Freitag wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Ruwerer Straße ein Autofahrer bei einer Routinekontrolle von der Polizei angehalten. Die Beamten stellten bei dem 43-Jährigen, der in der Region Trier wohnt, Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum fest. Zudem besaß er keinen Führerschein. In seinem Fahrzeug fanden die Beamten ein nicht funktionsfähiges Gewehr, zwei Messer und mehrere sprengstoffverdächtige Gegenstände – mehrere Feuerwerkskörper in Form von Silvesterknallern und ein Metallrohr. Daraufhin wurde die Ruwerer Straße am Ortsausgang nach Trier in Höhe der Tankstelle bis zum Bahnübergang für etwa zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.