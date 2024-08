49-Jähriger verletzt Nach Schüssen mit Luftdruckpistole in Saarburg – Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Dass auf einen Menschen geschossen wird, das ist in Saarburg noch nicht so oft vorgekommen. Entsprechend war der Vorfall, der sich vergangene Woche am Saarufer ereignete, wohl Gesprächsthema in der Stadt. Doch nicht nur das. Die Polizei setzte laut Inspektionsleiter Harald Lahr alles daran, den Fall aufzuklären. Mit Erfolg.