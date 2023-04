Streit an der Garderobe Schlägerei nach Party in der Trierer Innenstadt

Trier · Sechs Personen sind in der Nacht zum Sonntag im Mergener Hof in einen Streit geraten, der in einer Schlägerei in der Rindertanzstraße endete.

24.04.2023, 14:46 Uhr

Foto: dpa/Fabian Strauch