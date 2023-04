Zwei Menschen verletzt Schlägerei in der Trierer Moselstraße - Polizei sucht Zeugen

In der Moselstraße in Trier ist es laut Polizei am Samstag, dem 1.4.2023, gegen 5.30 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Vier Fußgänger haben dort eine Gruppe von 15 bis 20 Personen passiert. Dabei entwickelte sich aus nicht bekannten Gründen eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf die vier Personen durch Mitglieder der größeren Gruppe attackiert wurden. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei Menschen verletzt. Einer dieser Verletzten musste in ein Krankenhaus gebracht werden.