Zeugen gesucht : Schmuck und Geld weg: Einbrecher dringen in Wohnung in der Neustraße in Trier ein

Foto: dpa/Silas Stein

Trier Ganz schön dreist: Laut Polizei sind am Dienstag - vermutlich tagsüber - Einbrecher in eine Wohnung in der Trierer Neustraße eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind laut Polizei am Dienstag, 5. Juli, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Trierer Neustraße eingebrochen.

Im Zeitraum zwischen 7.50 Uhr und 18.20 Uhr drangen die bislang unbekannten Täter durch die Eingangstür in die Wohnung ein und durchsuchten mehrere Räume nach Wertsachen. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.