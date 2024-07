Größerer Polizeieinsatz Waffe im Klassenraum? Das wollte ein schulfremder Jugendlicher an Trierer BBS

Am 28. Juni kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Berufsbildenden Schule (BBS) Gestaltung und Technik, weil ein schulfremder Jugendlicher den Unterricht besucht und eine vermeintliche Schusswaffe bei sich hatte. Wie die Polizei am Donnerstag, 11. Juli mitteilte, konnte der Sachverhalt nun durch Ermittlungen der Polizei im Haus des Jugendrechts Trier aufgeklärt werden.