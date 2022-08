Blaulicht : Nach Wohnungsbrand in Trier-Feyen: Schwer verletzter Mann stirbt in Spezialklinik

Von diesem Balkon war der schwer verletze Mann vor den Flammen geflüchtet. Nun ist er gestorben. Foto: Stadt Trier

Trier Auch die Ärzte und Pfleger einer Spezialklinik konnten das Leben des Mannes nicht retten. Die Polizei äußerte sich auf TV-Anfrage zum Stand der Ermittlungen nach dem Feuer.

Traurige Gewissheit: Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Trier auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hat, ist der in der Nacht zum 12. August bei einem Wohnungsbrand in Trier-Feyen lebensgefährlich verletzte Mann gestorben. Er war wegen seiner starken Verbrennungen mit einem Helikopter in eine Spezialklinik geflogen worden. Dort haben Ärzte und Pflegeteam vergeblich um sein Leben gekämpft.

Die Rettungsaktion in der Brandnacht vom 12. August war dramatisch verlaufen. Gegen 4 Uhr war der Feuerwehr der Brand im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich der nun Verstorbene mit schwersten Verbrennungen auf seinen Balkon retten können. Er war noch in der Lage, aus fünf Metern Höhe in ein Rettungskissen zu springen. Weil ein erheblicher Teil seiner Körperoberfläche verbrannt war, wurde er auf dem schnellstmöglichen Weg in die Spezialklinik gebracht worden. Bereits schwere Verbrennungen von 15 Prozent der Körperoberfläche gelten als lebensbedrohlich.

In einer weiteren Wohnung im Haus war eine dreiköpfige Familie in ihrer Wohnung eingeschlossen, weil das Treppenhaus Feuer gefangen hatte. Die Eltern und ihr Kind wurden mit Rettungsleitern befreit und blieben unverletzt. Ein weiterer Bewohner rettete sich mit einer Rauchgasvergiftung aus dem Gebäude.