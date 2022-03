Unfall : Bus mit Schulkindern verunglückt am Trierer Martinsufer - Betroffene in Krankenhäusern oder bei Eltern (Fotos)

Update Trier Schwerer Unfall in Trier: Am Martinsufer ist am Mittwochmorgen ein Bus mit Schulkindern gegen einen Baum gefahren. 14 Kinder und Jugendliche wurden dabei verletzt. Was bisher bekannt ist.

Bei dem verunglückten Bus am Trierer Martinsufer handelt es sich nach bisherigen Angaben um einen VRT-Bus der Linie 25, der vorwiegend Kinder an Bord hatte. Laut einem aktuellen Twitter-Post der Stadt Trier waren 36 Personen an Bord, darunter ein Erwachsener. 14 Kinder und Jugendliche sind verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. 22 wurden laut der Stadtverwaltung in der Toni-Chorus-Halle betreut.

Bus kracht gegen Baum - Mehrere Kinder bei Unfall verletzt

⚠️ Achtung am Martinsufer: Verkehrsunfall mit einem Bus, es gibt Verletzte. Autofahrer bitte auf die andere Moselseite ausweichen! #trier — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 30, 2022

Der Bus war laut Polizei aus Richtung der Kaiser-Wilhelm-Brücke gekommen und gegen 7.23 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache auf der Uferstraße gegen einen Baum in der Straßenmitte gefahren. Der Bus ist im Frontbereich zerstört, zahlreiche Scheiben sind zersplittert. Wie es dem Busfahrer geht, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. Zu diesem Zweck hat die Staatsanwaltschaft Trier einen Gutachter beauftragt. Dieser soll den Unfallhergang rekonstruieren.

⚠️ Wichtige Info zum Bus-Unfall am Martinsufer: Für Eltern betroffener Kinder wird die Toni-Chorus-Halle von den Rettungskräften gerade als Anlaufpunkt hergerichtet. — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 30, 2022

Eltern sollten in die Toni-Chorus-Halle in der Ausoniusstraße in Trier-Nord kommen

Für Eltern betroffener Kinder wurde die Toni-Chorus-Halle als Anlaufstelle eingerichtet, teilt die Stadt Trier auf Twitter mit. Unter 0651/718-1817 hatte die Stadt zudem ein Infotelefon eingerichtet. Dort erfuhren Eltern, ob ihre Kinder verletzt wurden und wo sie sich aufhalten. Am Vormittag gab es zumindest eine gute Nachricht: „Es gibt keine lebensbedrohlich Verletzten in den Krankenhäusern“, teilte die Stadt auf ihrem Twitter-Kanal mit. Am späten Vormittag wurde die Anlaufstelle in der Toni-Chorus-Halle wieder aufgelöst: „Nach dem Busunfall sind alle Betroffenen nun entweder in den Krankenhäusern oder wieder bei ihren Eltern“, meldete die Stadt

⚠️Nach dem Busunfall sind alle Betroffenen nun entweder in den Krankenhäusern oder wieder bei ihren Eltern. Die Sammelstelle in der Toni-Chorus-Halle wird nun aufgelöst. — stadt_trier (@Stadt_Trier) March 30, 2022

Die Berufsfeuerwehr hat wegen der Lage einen Krisenstab eingerichtet. Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, erklärt auf TV-Anfrage: „In der Toni-Chorus-Halle (Ausoniusstraße/Trier-Nord) werden Kinder untergebracht und betreut, die in dem Bus saßen und nicht verletzt wurden beziehungsweise nicht ins Krankenhaus mussten.“ Die Stadt bittet die Eltern der betroffenen Kinder darum, dorthin zu kommen. „Wir werden wahrscheinlich auch eine Liste mit den Namen der Betroffenen veröffentlichen“, führt er weiter aus.

Bus fuhr auf der Linie 25 - Viele Schulkinder an Bord

Bei dem Unfall-Bus handele es sich um ein Fahrzeug, das die Linie 25 bedient habe. Die VRT 25, bis Trierweiler Linie 251, hält in Ralingen, Olk, Kersch, Udelfangen, Trierweiler, Sirzenich, Trier (Hochschule) und Pallien. Außerdem könnten in Trierweiler noch Schüler von anderen Linien zugestiegen sein. Die Stadt Trier werde die Menschen über ihren Twitter-Kanal weiter informieren.

Staus wegen schwerem Busunfall am Martinsufer

Autofahrer brauchten viel Geduld: Aufgrund des Unfalls kam es vor allem in Trier-West zu Verkehrsbehinderungen. Kein Durchkommen war auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Richtung Innenstadt. Die Spur in Richtung Bitburg war hingegen frei. Staus gab es in der Aachener und Kölner Straße sowie Berg runter auf der B51 von Bitburg kommend. Rückstaus gab es auch auf der Zurmaiener, weil der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde.

