Schwerer Unfall : Auto kracht am Trierer Moselufer gegen Straßenlaterne - Zwei Verletzte (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 5 Bilder Schwerer Unfall am Moselufer in Trier

Update Trier Ein schwerer Unfall am Krahnenufer in Trier hat am Dienstagmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen nicht nur am Moselufer, sondern auch in der Innenstadt gesorgt. Zwei Menschen wurden bei dem Crash mit einer Laterne verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr am Krahnenufer in Trier gekommen. Ein E-Auto mit zwei Insassen ist dort gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt, seine Beifahrerin leicht.

Die Feuerwehr konnte beide Personen laut Polizei ohne schweres Gerät aus dem Fahrzeug retten. Der Notarzt kümmerte sich um beide und brachte sie in ein Krankenhaus. An dem Elektrofahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Durch den Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen Konz/Trier-Nord sowie in der Innenstadt.