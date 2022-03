Mehrere Personen verletzt : Schwerer Unfall auf dem Petrisberg in Trier: Fahrer betrunken

Schwerer Unfall auf dem Petrisberg in Trier: Fahrer betrunken

Update Trier-Petrisberg Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Trierer Petrisberg ein schwerer Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Und der mutmaßliche junge Unfallverursacher war betrunken.

Vollsperrung am Samstagnachmittag auf dem Petrisberg: In der Robert-Schumann-Allee prallten gegen 16.30 Uhr zwei Autos zusammen. Dabei wurden vier Personen schwer und eine weitere leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, sei der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher mit zwei weiteren Insassen auf der Robert-Schumann-Allee in Fahrtrichtung der Max-Planck-Straße unterwegs gewesen. Am Ausgang einer dortigen Linkskurve sei er aufgrund unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur geraten, dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, welcher mit zwei Personen besetzt war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.