Auto Totalschaden : Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau am Trierer Pacelliufer

Foto: Polizei

Trier Eine Frau ist bei einem Unfall am Trierer Pacelliufer am Samstagmorgen sehr schwer verletzt worden. Was darüber bekannt ist.

Der schwere Unfall hat sich am Samstag, 12.11.2022, gegen 6.40 Uhr am Pacelliufer in Fahrtrichtung Konz ereignet. Das teilt die Polizei am Samstagvormittag mit.

Eine 66-jährige Fahrzeugführerin geriet ohne jegliche Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den mittleren Grünstreifen und kollidierte auf der anderen Fahrbahnseite mit einem Zaun.

Durch den Verkehrsunfall erlitt die Verkehrsteilnehmerin schwerste Verletzungen und wurden in ein Trierer Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.