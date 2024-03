Vom Pech verfolgt Selber Roller zweimal an einem Tag gestohlen

Eine Frau aus Trier-Ost meldete der Polizei am Mittwoch, dass ihr Roller in der Nacht zuvor gestohlen wurde. Ein Passant entdeckte den Roller wenig später aufgebrochen und kurzgeschlossen mitten auf dem Kleeburger Weg in Olewig liegend, meldet die Polizei. Die Frau fuhr zunächst wieder nach Hause, um den Abtransport des Rollers zu organisieren. In der Zwischenzeit wurde der Roller jedoch erneut gestohlen. Seitdem fehlt von dem Roller der Marke Aprila jede Spur. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.