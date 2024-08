Täter ergreift Flucht Trierer Seniorin überrascht Einbrecher

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich am frühen Freitagmorgen zwischen 1.50 Uhr und 2.03 Uhr ein bislang unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster Zutritt zu einer Wohnung in der Predigerstraße in Trier. Während er die Wohnung durchsuchte, wachte die 89-Jährige Hauseigentümerin auf und überraschte den Täter im Wohnzimmer, der daraufhin fluchtartig das Haus verließ. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Kriminalpolizei Trier, 0651/9779-2290.