Feuerwehreinsatz : Sperrung der B53 – Brennendes Auto auf der Fahrbahn

Trier Die B53 zwischen Pallien und Biewer musste am Samstagmorgen zwischenzeitlich gesperrt werden. Ein Auto stand auf der Fahrbahn in Flammen.

Zu einem PKW-Brand musste Feuerwehr am Smastagmorgen ausrücken. Auf der B 53 zwischen Trier-Pallien und Trier-Biewer geriet ein PKW während der Fahrt in Brand. Vermutlich ist ein technischer Defekt die Ursache für den Brand. Der Fahrzeugführer wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Während der Löscharbeiten blieb die B53 in beide Richtungen vollgesperrt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Trier sowie die Berufsfeuerwehr Trier Wache eins und zwei sowie der Löschzug Biewer und der Rettungsdienst.