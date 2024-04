Wegen eines liegengebliebenen Autos musste eine Fahrspur der Luxemburger Straße in Trier am Mittwochmorgen gesperrt werden. Rund um die Konrad-Adenauer-Brücke kam es auf allen Straßen in Richtung Euren zu massiven Staus. Ob ein Unfall die Ursache war, ist noch nicht bestätigt.