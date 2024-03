Versuchtes Tötungsdelikt? Streit in Mehrfamilienhaus in Trier – Polizisten finden lebensbedrohlich verletzte Frau

Trier · Am Freitag wurde die Polizei zu einem Streit in die Theobaldstraße in Trier gerufen. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

22.03.2024 , 14:36 Uhr

Polizeieinsatz in Trier: Einsatzkräfte finden am Freitag eine schwerverletzt Frau in einer Wohnung. Symbolbild. Foto: dpa/Hendrik Schmidt