Energie : Stromausfall in Euren und Trier-West – Unterirdischer Fehler

Stromausfall in Euren und Trier-West – Unterirdischer Fehler

Trier Ein Stromausfall hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Luxemburgerstraße und Aachenerstraße in Trier-West und Euren die Lichter ausgeknipst. Ein unterirdisches Kabel war für den Ausfall verantwortlich.

Bei dem Vorfall handele es sich um einen gewöhnlichen Spannungsfehler, welche in ihrer Art immer mal wieder auftreten können, sagt ein Sprecher der Stadtwerke Trier (SWT). Der Ausfall um kurz nach Mitternacht konnte nach einer Dreiviertelstunde durch eine Umschaltung des Stromnetzes behoben werden. Nachfolgende Tiefbauarbeiten sollen nun in den nächsten Tagen den Fehler am Kabel ausfindig machen. Der Ausfall zog sich entlang der Luxemburger- und Aachenerstraße bis zur Straße Martinerfeld. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnten die SWT bisher noch nicht einschätzen.