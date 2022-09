Blaulicht : Unbekannte zerkratzen 14 Autos - Hoher Sachschaden in Trier-Süd

Trier In Trier-Süd sind am Donnerstagmittag 14 Autos zerkratzt worden. Der Sachschaden ist erheblich, die Polizei ermittelt. Was bisher darüber bekannt ist.