Kurioser Einsatz Rauchgeruch in der Gerberstraße: Feuerwehr sucht nach Feuer in Trier-Süd

Trier · Kurioser Einsatz am Dienstag in der Gerberstraße: Anwohner haben die Feuerwehr alarmiert, weil es in der Straße nach Rauch roch – vor Ort mussten die Einsatzkräfte den Brand jedoch zuerst suchen.

12.12.2023 , 20:20 Uhr

In der Gerberstraße in Trier-Süd suchte die Feuerwehr am Dienstagabend nach einem Brand - Anwohner hatten Rauchgeruch gemeldet. Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur