Radlerin und Tretrollerfahrer stoßen zusammen

Ein Tretrollerfahrer ist in Trier-Süd von seiner Spur abgekommen und mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. red

(red) Eine Fahrradfahrerin und ein Tretroller-Fahrer sind am Freitag, 13. Juli, gegen 18.45 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße, Ecke Gilbertstraße, in Trier-Süd zusammengestoßen. Laut Polizei soll der Fahrer des Tretrollers auf die Fahrspur der Radfahrerin geraten sein. Warum, ist unbekannt. Bei der anschließenden Kollision stürzte die Radlerin und verletzte sich dabei. Der Tretrollerfahrer fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder der Frau seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, Hinweise an die Polizei Trier unter Telefon 0651/9779-3200.