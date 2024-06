Am frühen Morgen Unfall in Trier: SUV erfasst Fahrradfahrerin

In Trier ist im Einmündungsbereich der Eurener Straße / Numerianstraße am Dienstagmorgen, 18. Juni, gegen 6.35 Uhr ein Unfall passiert. Dabei ist eine Fahrradfahrerin von einem SUV erfasst worden. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach ist die Frau bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Beide Unfallbeteiligte seien aufgrund des Schocks nur bedingt ansprechbar gewesen, sodass der genaue Ablauf des Unfalls noch nicht feststehe.