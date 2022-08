Größerer Einsatz : Gasgeruch löst Feuerwehralarm in Trier-Tarforst aus

Trier-Tarforst Zu einem kuriosem Einsatz ist es am Samstagabend, um 21.19 Uhr, in Tarforst in der Fritz-von-Willestraße gekommen. Dort tauchten zahlreiche Feuerwehren und Rettungskräfte auf. Auslöser war Gasgeruch.

Nach Informationen der Feuerwehr haben Bewohner wegen Gasgeruchs die Feuerwehr alarmiert, rissen Fenster und Türen auf und liefen ins Freie.

Ausgelöst hatte diese Reaktion ein junger Mann, der in dem Haus mit einer Gaskartusche herumgespielt hatte und diese, wohl ohne die nötige Sachkenntnis, in Betrieb nehmen wollte. Dabei strömte Gas aus und der Mann lief mit der Kartusche durch das Haus ins Freie.

Die Leitstelle entsandte aufgrund der Meldung gleich mehre Fahrzeuge, auch Notärzte rollten an. Doch nach Auskunft von Wohnungsinhabern und Einsatzleitung wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Wohnung wurden durchgemessen, um jegliche Gefahr auszuschließen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.