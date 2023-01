Festnahme : Taser beendet Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt – das SEK war schon auf dem Weg (Fotos)

Taser beendet Polizeieinsatz in der Trierer Innenstadt – das SEK war schon auf dem Weg (Fotos)

Trier Es sah zunächst danach aus, als müssten Spezialkräfte die Situation in der Stresemannstraße klären. Die Trierer Beamten konnten aber einen mutmaßlich bewaffneten Mann überwältigen.

Am Sonntag, 15. Januar, wurde die Polizei Trier gegen ca. 10.15 Uhr in die Stresemannstraße gerufen. Dort war es zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Mutter und ihrem 28-jährigen Sohn gekommen. Die Mutter wurde dabei laut Volksfreund-Informationen verletzt. Der Sohn befand sich anschließend alleine in der gemeinsamen Wohnung, möglicherweise mit einer Machete oder einem ähnlichen Gegenstand bewaffnet.