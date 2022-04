Kriminalität : Nach Tötungsdelikt in Trierer Hotel: Tatverdächtiger wurde in Bayern gefasst

Nach Tötungsdelikt in Trierer Hotel: Tatverdächtiger wurde in Bayern gefasst

Trier Eine Woche nachdem er mutmaßlich eine Frau in einem Hotel getötet hat, konnte die Polizei den Verdächtigen finden. Er hatte Trier inzwischen weit hinter sich gelassen.

Der nach einem Tötungsdelikt am 26. März in einem Trierer Hotel flüchtige ukrainische Tatverdächtige, nach dem die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Trier mit einem internationalen Haftbefehl gefahndet hatten, wurde in der vergangenen Nacht festgenommen.