TV fragt nach Tote Fische im Nells Park in Trier – Was ist da los?

Trier · Dicke tote Fische sind am Donnerstagnachmittag im Teich im Nells Park in Trier geschwommen. Ein aufmerksamer Leser hat uns Fotos geschickt. Was ist dort passiert?

17.11.2023 , 18:11 Uhr

Ein grau-weißer Fisch schwimmt tot im Teich im Nells Park in Trier. Ist das normal? Foto: privat