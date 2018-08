später lesen Trier Überfall in der Ostallee FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



In der Führerkabine seines Transporters ist am Sonntag gegen 8 Uhr auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in der Trierer Ostallee ein 46-jähriger Mann überfallen worden. red