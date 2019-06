Kriminalität : Unbekannte brechen in Frisörsalon ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Trier Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, sind unbekannte Täter in der Zeit von Samstag, 15. Juni, 15 Uhr, und Montag, 17. Juni, 8 Uhr, in einen Frisörsalon in der Trierer Paulinstraße eingebrochen.

Dazu hebelten sie die zur Straße gelegene Eingangstür auf. Sie stahlen laut Polizeibericht eine geringe Geldumme sowie einige Arbeitsgeräte.