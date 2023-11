Simeonstraße und Südallee Geldbeutel und Handy weg – Unbekannte rauben zweimal Passanten in der Trierer Innenstadt aus

Trier · Am Wochenende wurden gleich zweimal Menschen in der Trierer Innenstadt ausgeraubt. Beide Male schlugen die Täter im Dunkeln zu. Was zu den Tätern bekannt ist.

13.11.2023 , 13:08 Uhr

